30 осіб загинули і 158 постраждали у ДТП

В Україні минулої доби в дорожньо-транспортних пригодах загинули 30 осіб і 158 - травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього було зареєстровано впродовж доби 142 ДТП.

Крім того, сьогодні о 00.40 в Дніпропетровську на Центральному мосту через Дніпро при зіткненні автомобілів постраждали троє осіб.