30 осіб загинули і 158 постраждали у ДТП
11:38, 04 листопада 2006Разное
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Повідомляє МінНС
В Україні минулої доби в дорожньо-транспортних пригодах загинули 30 осіб і 158 - травмовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього було зареєстровано впродовж доби 142 ДТП.
Крім того, сьогодні о 00.40 в Дніпропетровську на Центральному мосту через Дніпро при зіткненні автомобілів постраждали троє осіб.
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