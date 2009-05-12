Opel планує дешеву версію для європейців

Компанія Opel не виключає можливості запуску в Європі нового бренду, під яким складатимуться недорогі автомобілі - конкуренти румунської Dacia. Про це з посиланням на представників німецької компанії повідомило видання Ward`s Auto.

Під випуск дешевої машини Opel може задіяти завод Ейзенах (Eisenach), де випускається модель Opel Corsa. Цей самий автомобіль стане основою для нового сімейства, яке продаватиметься під маркою Wartburg, - на початку 20 століття таке ім`я носили ліцензійні моделі BMW, а з 1956 по 1991 в Східній Німеччині випускалося кілька моделей Wartburg, які експортувалися навіть до США.

Представники компанії Opel не заперечують інформацію про свої плани, але наголошують, що це лише один з можливих сценаріїв модернізації виробництва на заводі в Ейзенаху. Нині на цьому підприємстві 1800 співробітників - за минулий рік тут було зібрано майже 157 тисяч Opel Corsa, що на 13 відсотків менше, ніж на рік раніше.

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