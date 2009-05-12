Працюючі японки задля зайвої години сну готові відмовитися від обіду
... але не від макіяжу
Працюючі японки готові відмовитися від обіду або заплатити 1083 єни (близько 10 доларів) за можливість поспати вранці на 1 годину довше. Такого висновку дійшла одна з найбільших в Японії компаній-виробників енергетичних напоїв Pokka Corporation в результаті оприлюдненого в понеділок опитування "Ранкові години працюючої жінки".
В середньому працююча японка спить 6 годин 18 хвилин на день. Більшість жінок відповіли, що недосипають в середньому по 2 години, а хоч би за 1 зайву годину готові відмовитися від обіду, що в грошовому вимірі, згідно з тим же опитування дорівнює в середньому 1083 єни (близько 10 доларів).
В середньому японська жінка встає о 6.54, а на роботу виходить о 8.24. Більше третини жінок (37,3%) відповіла, що основну частину ранкового часу займає макіяж. Переважно час на їжу витрачають 21,5%, на ранкову ванну - 10,8%.
Єдине, чим японки не здатні пожертвувати, якщо просплять, - це макіяж.
Опитування проводили серед 507 працюючих жінок у віці від 26 до 44 років в цілях дослідження ринку для оновлення асортименту енергетичних напоїв компанії.
РІА «Новости»