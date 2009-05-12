Працюючі японки задля зайвої години сну готові відмовитися від обіду

Працюючі японки готові відмовитися від обіду або заплатити 1083 єни (близько 10 доларів) за можливість поспати вранці на 1 годину довше. Такого висновку дійшла одна з найбільших в Японії компаній-виробників енергетичних напоїв Pokka Corporation в результаті оприлюдненого в понеділок опитування "Ранкові години працюючої жінки".

В середньому працююча японка спить 6 годин 18 хвилин на день. Більшість жінок відповіли, що недосипають в середньому по 2 години, а хоч би за 1 зайву годину готові відмовитися від обіду, що в грошовому вимірі, згідно з тим же опитування дорівнює в середньому 1083 єни (близько 10 доларів).

В середньому японська жінка встає о 6.54, а на роботу виходить о 8.24. Більше третини жінок (37,3%) відповіла, що основну частину ранкового часу займає макіяж. Переважно час на їжу витрачають 21,5%, на ранкову ванну - 10,8%.

Єдине, чим японки не здатні пожертвувати, якщо просплять, - це макіяж.

Опитування проводили серед 507 працюючих жінок у віці від 26 до 44 років в цілях дослідження ринку для оновлення асортименту енергетичних напоїв компанії.

РІА «Новости»

