Кіркоров: такої кількості "мегазірок" Євробачення не бачило ніколи

Велика кількість зірок на "Євробаченні-2009" у Москві ускладнить роботу жюрі.

Про це заявив сьогодні голова журі конкурсу «Євробачення-2009» Філіп КІРКОРОВ в інтерв`ю радіостанції «Російська служба новин».

«Я є головою нашого міжнародного журі. Через це, на жаль, я не можу когось виділяти, але я можу сказати, що у нас, звісно, – зорепад на Євробаченні, і такої великої кількості мегазірок, яка вже прилетіла на цей конкурс представляти свої країни, не було ніколи», - сказав він, назвавши як приклад таких «мегазірок» французьку співачку Патрицію КААС і грецького виконавця Сакіса РУВАСА, який уже вдруге виступає на Євробаченні.

Серед яскравих учасників конкурсу Ф.КІРКОРОВ відзначив азербайджанський дует Араш і Айсель, фаворита нинішнього "Євробачення" Олександра РИБАКА, який представляє Норвегію, українську співачку Світлану ЛОБОДУ, Петра ЄЛФІМОВА з Білорусі.

«Дійсно, дуже багато хороших артистів, і боротьба буде дуже жорстка, тому що приз на Євробаченні – тільки один. Тому судити доведеться дуже уважно. А мені доведеться не лише судити, а ще й коментувати фінал», - сказав Ф.КІРКОРОВ.