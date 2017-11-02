Еротичний трилер Франсуа Озона виходить у прокат

2 листопада в прокат виходить «Подвійний коханець» – еротичний трилер Франсуа Озона про роман психотерапевта та його пацієнтки.

За сюжетом, молода француженка звертається за допомогою до психотерапевта. Між героями спалахує пристрасть, однак у нового коханця є власні секрети. Фільм отримав прокатний рейтинг 18+.

Світова прем’єра фільму відбулася в рамках основної конкурсної програми 70-го Каннського кінофестивалю.

Головну роль у стрічці виконала Марін Вакт, яка раніше вже знімалася у Озона: їх першою спільною роботою стала мелодрама «Молода і прекрасна». «Чотири роки тому, коли я тільки мріяв про проект, Марін була ще занадто молода для цієї ролі. Але на той час, як я повернувся до «Подвійного коханця», у неї народилася дитина, вона стала молодою жінкою. І ми обоє були зацікавлені у тому, щоб знову попрацювати разом» – згадує Озон. Роль психотерапевта Поля зіграв Жеремі Реньє, постійний актор братів Дарденн («Хлопчик з велосипедом», «Сен-Лоран. Стиль це я»).

Франсуа Озон – один із головних французьких режисерів сучасності, дворазовий номінант на «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю та володар премій Берлінале та Сан-Себастьяна. «Подвійний коханець» – це повернення автора до жанру еротичного трилера, який завдяки фільмам «Кримінальні коханці» та «Басейн» приніс йому широку популярність. В основі фільму – оповідання «Життя близнюків» американської письменниці Джойс Керол Оутс. За словами Озона, він змінив сюжет, але зберіг улюблені теми автора: невроз, секс і темну сторону роздвоєння особистості.

«Подвійний коханець» виходить на екрани українських кінотеатрів 2 листопада. Напередодні у столичному кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбудеться допрем`єрний показ. Спонсори заходу – ТМ Finlandia та ТМ Jack Daniel's.

Медіапартнери: NRJ, Фокус, Pink, Platforma, The Village, Afisha Bigmir, Moviegram, Kino-Teatr.ua,