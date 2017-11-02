Експерти обговорять переспективи вітчизняного АПК

Які напрямки вимагають невідкладного реформування? 2 листопада (четвер) 2017 року о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи здатен вітчизняний АПК дати поштовх українській економіці?». Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна за підтримки "Association4U" - проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Питання для обговорення: Місце АПК у структурі економіки України, аналіз ситуації. Які напрямки вимагають невідкладного реформування? Наскільки ефективним є законодавство України, чи відповідають потребам підприємств АПК наявні податкові пільги? Експортний потенціал українського АПК. Наявні досягнення і приховані можливості. Інвестиційна привабливість й особливості приватизації підприємств АПК. Розвиток галузі 2018 року. Прогноз. Учасники круглого столу: Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України;

Леонід Козаченко, народний депутат України, президент Української аграрної конфедерації;

Владислава Рутицька, віце-президент фонду SigmaBleyzer;

Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт»;

Валерій Свідерський, власник компанії «Орт Груп Трейд». Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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