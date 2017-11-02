Експерти обговорять переспективи вітчизняного АПК

13:00, 02 листопада 2017
Разное
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Які напрямки вимагають невідкладного реформування?

2 листопада (четвер) 2017 року о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи здатен вітчизняний АПК дати поштовх українській економіці?».

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна за підтримки "Association4U" - проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Питання для обговорення:

  1. Місце АПК у структурі економіки України, аналіз ситуації. Які напрямки вимагають невідкладного реформування?
  2. Наскільки ефективним є законодавство України, чи відповідають потребам підприємств АПК наявні податкові пільги?
  3. Експортний потенціал українського АПК. Наявні досягнення і приховані можливості.
  4. Інвестиційна привабливість й особливості приватизації підприємств АПК.
  5. Розвиток галузі 2018 року. Прогноз.

Учасники круглого столу:  

  • Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України;   
  • Леонід Козаченко, народний депутат України, президент Української аграрної конфедерації;   
  • Владислава Рутицька, віце-президент фонду SigmaBleyzer;    
  • Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт»; 
  • Валерій Свідерський, власник компанії «Орт Груп Трейд».

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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