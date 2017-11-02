Експерти обговорять переспективи вітчизняного АПК
Які напрямки вимагають невідкладного реформування?
2 листопада (четвер) 2017 року о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи здатен вітчизняний АПК дати поштовх українській економіці?».
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна за підтримки "Association4U" - проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».
Питання для обговорення:
- Місце АПК у структурі економіки України, аналіз ситуації. Які напрямки вимагають невідкладного реформування?
- Наскільки ефективним є законодавство України, чи відповідають потребам підприємств АПК наявні податкові пільги?
- Експортний потенціал українського АПК. Наявні досягнення і приховані можливості.
- Інвестиційна привабливість й особливості приватизації підприємств АПК.
- Розвиток галузі 2018 року. Прогноз.
Учасники круглого столу:
- Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України;
- Леонід Козаченко, народний депутат України, президент Української аграрної конфедерації;
- Владислава Рутицька, віце-президент фонду SigmaBleyzer;
- Юрій Лучечко, в.о. директора ДП «Укрспирт»;
- Валерій Свідерський, власник компанії «Орт Груп Трейд».
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
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