На Івано-Франківщині отруїлися 18 школярів

Із Криворівненської загальноосвітньої школи Верховинського району Івано-Франківської області до інфекційних відділень Верховинської та Косівської центральних районних лікарень з попереднім діагнозом - харчова токсикоінфекція госпіталізовано 18 учнів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - споживання неякісних харчових продуктів у шкільній їдальні. Перебіг хвороби госпіталізованих - середнього ступеня важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.