Управління СБУ провело профілактику серед потенційних терористів

Останнім часом співробітниками Управління СБУ в м. Києві викрито і завчасно припинено дії окремих громадян, які згодом могли призвести до суспільно-небезпечних проявів і тяжких наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м. Києві, зокрема, знайдено автора анонімних листів, який погрожував здійснити терористичний акт. У такий спосіб 50-річний громадянин намагався висловити власні погляди на розвиток політичної ситуації в країні.

В іншому випадку викрито організатора анонімних телефонних повідомлень про начебто замінування однієї з київських райдержадміністрацій. Ним виявилася 53-річна жінка, яка займала одну з керівних посад в цій установі.

Також, після профілактичних заходів, здійснених співробітниками СБУ, 35-річний киянин припинив експерименти із вибуховими речовинами. Чоловік не лише систематично збирав інформацію про виготовлення отруйних, вибухових сумішей у домашніх умовах, а й придбав відповідні складові компоненти.

У прес-центрі зазначили, що всім цим громадянам винесено офіційні застереження, а профілактичні заходи утримали людей від вчинків, у разі скоєння яких законом передбачено кримінальну відповідальність.

Крім того, у повідомленні йдеться, що з метою попередження проявів терористичного характеру Управлінням СБУ в м. Києві у рамках роботи координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ, проведено наради за участю представників органів місцевої влади, оперативно-рятувальних служб, правоохоронних органів, керівників міських транспортних, торговельних та розважальних комплексів, а також інших об’єктів життєзабезпечення міста. На нараді відпрацьовано питання оптимізації дій охорони, негайного інформування правоохоронців та інших служб у разі виникнення надзвичайної події, виявлення чи застосування саморобних вибухових пристроїв.