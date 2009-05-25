У Полтавській області на зрізі дерева проявився образ Богородиці (фото)

У селі Старичівка Машівського району Полтавської області на зрізі груші проявився образ Пресвятої Богородиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, 11 травня жителі села Старичівка, члени сім`ї Литовченків, звернули увагу на свіжий зріз старої груші, на якому виразно було видно силует жінки з немовлям на руках.

За благословенням архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа, 21 травня для вивчення цього випадку в село виїхала єпархіальна комісія на чолі із секретарем єпархії архімандритом Філаретом (ЗВЕРЄВИМ).

Після візуального обстеження комісія підтвердила нерукотворність зображення на зрізі дерева і виявила його схожість з іконописним зображенням Богородиці.

Після огляду дерева архімандрит Філарет відслужив молебень.

Про подробиці появи зображення розповів господар саду Руслан ЛИТОВЧЕНКО. Виявляється, що він із батьком вирішили на Страсному тижні перед Великоднем відновити сад, щоб посадити нові дерева, і тоді ніякого образу на зрізаній гілці груші не бачили, він з`явився з часом. Але 11 травня на зрізі дерева побачили зображення жінки з немовлям. Відтоді образ проявився ще більше. Контури стало виразно видно.

На сьогодні триває постійне спостереження за подальшими змінами образу, зазначили в єпархії.