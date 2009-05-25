Рівне може потонути в нечистотах

Зупинка підприємства «Рівнеазот» загрожує екологічною катастрофою. Місто Рівне у будь-який момент може опинитися без води і каналізації, пише сьогодні газета "Комсомольская правда в Украине".

Як зазначає видання, минулого тижня повністю зупинився хімічний гігант області - ВАТ «Рівнеазот». Сталося це через зниження тиску газу до критичного рівня. Зупинка виробничих потужностей підприємства може привести до екологічної катастрофи, оскільки зупиняться і його очисні споруди, через які проходить понад 70 відсотків нечистот з усього міста. "Особливість цього обласного центру в тому, що міські очисні споруди можуть переробляти лише 30 відсотків відходів життєдіяльності людей. Виходить, якщо зупиниться завод, то перестануть працювати і його очисні споруди. Після цього понад 70 відсотків неочищених каналізаційних стоків потраплять у річку Горинь", - пише "КП в Украине".

«Рівне користується очисними спорудами ВАТ «Рівнеазот», які очищають каналізаційні стоки міста, - цитує «Рівненська газета» заступника міської голови Сергія ВАСИЛЬЧУКА, який прибув на «Рівнеазот», щоб вивчити ситуацію. - Із зупинкою заводу зупиняться і очисні споруди - стічні води з каналізаційної системи Рівне без очищення потраплятимуть в річку Горинь, що приведе до екологічної катастрофи. Ситуація складна. Частину стоків плануємо перекинути на очисні споруди міста, але навіть це не врятує, і нечистоти потраплятимуть в Горинь. Нам доведеться обмежувати подачу води мешканцям міста, щоб полегшити ситуацію».

Згоден з чиновником і директор «Рівнеоблводоканалу» Володимир ХОМКО. За його словами, що «поки не відомо, наскільки доведеться обмежувати водопостачання. Як тільки зупиняться очисні споруди, відразу ж доведеться вживати заходи. Все робитимемо експериментальним шляхом».

Наслідки такої ситуації складно спрогнозувати, адже перевантаження потужностей, що залишилися, може привести до виходу їх з ладу. Тоді наслідки можуть нагадувати події 1995 року, коли сталася аварія на Диканевських очисних спорудах у Харкові. Місто майже тиждень залишалося без води, а на ліквідацію наслідків цієї катастрофи були витрачені роки і десятки мільйонів гривень, зазначає газета.

"Протягом 6 років після цієї події на забезпечення безпеки міста було витрачено понад 60 мільйонів гривень, і це за цінами тих років. Зараз навіть жахливо представити, в скільки державі обійдеться ліквідація подібної аварії", пише "КП в Украине".

При цьому газета зазначає, що держава фактично саме провокує зупинку головних очисних споруд Рівного. Як пише «Рівненська газета», ще з початку весни в результаті дій Кабінету міністрів України і НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Рівнеазот» неодноразово опинялося на межі зупинки через зниження тиску в магістральних трубопроводах до критичного рівня.

«Адміністрація підприємства наголошувала, що «Рівнеазот», як і будь-яке інше хімічне виробництво, є екологічно небезпечним, і може працювати без шкоди для довкілля лише в штатних нормативних режимах. Перепади тиску можуть викликати мимовільну зупинку агрегатів, викиди, вибух або горіння аміаку», - цитує видання керівника прес-служби підприємства Світлану БЕРЕЗУ.

Незважаючи на всі попередження, 19 травня тиск газу був знижений до 7,3 кг на квадратний сантиметр при нормі 10, розповіла старший диспетчер ВАТ «Рівнеазот» Ольга СКЛЯРОВА. При такому тиску може статися аварійне відключення агрегатів.

На підприємстві упевнені, що у разі істотних перепадів тиску газу викидів хімічних речовин в атмосферу не уникнути. Директор підприємства Михайло ЗАБЛУДА упевнений, що ВАТ «Рівнеазот» буде повністю зупинене через 27 годин з моменту аварійної зупинки підприємства. То ж, фактично, у жителів міста буде лише доба для того, щоб набрати води, вмитися, поголитися і при всьому параді готуватися до життя без води і каналізації, зазначає "КП в Украине".

Довідка УНІАН. ВАТ «Рівнеазот» є одним із основних виробників аміачної селітри в Україні.