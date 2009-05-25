У Лівії Тимошенко називають "Залізною леді"

Лівія «не дуже задоволена» ходом виконання двосторонніх угод з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Вищого Народного Комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він підкреслив, що на сьогодні підписано 27 угод про двосторонню співпрацю між Україною та Лівією.

«Ми не дуже задоволені виконанням угод», - сказав Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ й наголосив на необхідності ліквідувати всі перешкоди, що гальмують співпрацю.

Разом з цим він підкреслив, що в Лівії Ю.ТИМОШЕНКО називають «Залізною леді» і приймають як почесного гостя.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ за теплі слова і підкреслила, що її уряд докладе всіх зусиль для активізації роботи з виконання раніше підписаних угод.

Крім того, вона повідомила, що уряд підготував 17 нових угод про співпрацю в різних галузях – від космічної до сільського господарства.

Проекти цих документів Ю.ТИМОШЕНКО передала Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ для детального вивчення і висловила сподівання, що деякі із запропонованих документів можуть бути підписані вже найближчим часом.