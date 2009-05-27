Чотирирічна донька Майка Тайсона померла в лікарні

Чотирирічна донька знаменитого боксера Майка Тайсона Іксодес (Exodus Tyson) померла в результаті нещасного випадку, повідомляє Associated Press.

Іксодес Тайсон потрапила до лікарні міста Фінікс (штат Арізона) 25 травня. Коли дівчинка вдома гралася з біговою доріжкою, на її шиї випадково затягнувся петлею дріт від тренажера. Дівчинка у той момент була сама, і лише за деякий час її побачив 7-річний брат, який покликав на допомогу матір, яка була в сусідній кімнаті.

Жінка одразу викликала службу порятунку, і дівчинка була госпіталізована. Лікарі оцінили її стан як критичний, і вона була підключена до апаратів штучного підтримання життя. Поліція дійшла висновку, що все сталося через "трагічну випадковість".

Майк Тайсон у момент трагедії перебував у Лас-Вегасі і, щойно дізнався про нещастя, вилетів до Фінікса.