Депутати обговорять політичні виклики для України на 2018 рік
Чи готові основні політичні сили керуватися національними інтересами?
22 грудня (п’ятниця) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Політичні виклики для України у 2018 році". Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
1. Найбільш значущі здобутки і втрати України у 2017 році.
2. Больові точки внутрішньої політики напередодні передвиборного року. Чи готові основні політичні сили керуватися національними інтересами?
3. Ключові події в соціальній сфері. Як вплинули пенсійна реформа та підвищення мінімальної зарплатні на життя українців?
4. Зовнішня політика. Як у подальшому вплинуть на Україну події 2017 року (отримання безвізу, напруження у відносинах із західними сусідами)?
5. Питання Донбасу. Чи вдасться досягти миру та введення міжнародного контингенту? Чи стане це початком реінтеграції?
6. Боротьба з корупцією. Чого вдалося досягти 2017 року, чого чекати наступного?
Учасники круглого столу:
Юрій Соловей, народний депутат України (БПП);
Вікторія Сюмар, народний депутат України («Народний фронт»);
Олег Березюк, народний депутат України («Об’єднання «Самопоміч»»);
Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО «Батьківщина»).
Модератор – Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).