Депутати обговорять політичні виклики для України на 2018 рік

22 грудня (п’ятниця) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Політичні виклики для України у 2018 році". Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Найбільш значущі здобутки і втрати України у 2017 році.

2. Больові точки внутрішньої політики напередодні передвиборного року. Чи готові основні політичні сили керуватися національними інтересами?

3. Ключові події в соціальній сфері. Як вплинули пенсійна реформа та підвищення мінімальної зарплатні на життя українців?

4. Зовнішня політика. Як у подальшому вплинуть на Україну події 2017 року (отримання безвізу, напруження у відносинах із західними сусідами)?

5. Питання Донбасу. Чи вдасться досягти миру та введення міжнародного контингенту? Чи стане це початком реінтеграції?

6. Боротьба з корупцією. Чого вдалося досягти 2017 року, чого чекати наступного?

Учасники круглого столу:

Юрій Соловей, народний депутат України (БПП);

Вікторія Сюмар, народний депутат України («Народний фронт»);

Олег Березюк, народний депутат України («Об’єднання «Самопоміч»»);

Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО «Батьківщина»).

Модератор – Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

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Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).