У США випустять нові однодоларові монети

Монетний двір США оголосив про випуск в 2007 році нових однодоларових монет.

Дизайн нових, так званих "президентських" монет було представлено сьогодні в Національній портретній галереї Інституту Смітсоніон у Вашингтоні. Свою назву монети одержали через зовнішній вигляд - на них карбуватимуть зображення президентів США.

Директор монетного двору Едмунд МОЇ на презентації зазначив, що нові президентські доларові монети мають освітній характер, з них можна дізнатися про колишніх президентів США. “Виходячи з наших досліджень, однодоларові монети будуть дуже популярні серед американців, як і "четвертаки" із зображеннями емблем усіх 50 штатів", - сказав він.

Першу серію буде відкарбовано з портретами Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, Томаса Джефферсона і Джеймса Медісона. Дві додаткові серії з`являться в 2008 і в 2009 роках і на них будуть зображені президенти, які керували країною в XIX столітті.

За словами Е.МОІ, випуск в обіг однодоларових монет вигідний для американської економіки. Зокрема, власники апаратів з продажу дрібних товарів можуть заощадити до мільярда доларів лише на тому, що перестануть застосовувати дорогі пристрої з приймання банкнот.

Крім того, громадянам стане зручніше платити за паркування автомобілів через паркувальний лічильник - в багатьох містах США вартість оплати однієї години стоянки вже перевищила 1 дол., і для розрахунку потрібно дуже багато дрібних грошей.