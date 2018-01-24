13-й фестиваль "Вечори французького кіно" оголосив програму

Відкриє фестиваль стрічка «Молодий Годар» – комедійна біографія від володаря премії «Оскар» за найкращий фільм («Артист») Мішеля Хазанавічуса. Фільм розповість про буремні роки в житті батька нової французької хвилі, режисера Жана-Люка Годара, і зосередиться на його відносинах з молодою дружиною, акторкою Анною Вяземські. У головних ролях – секс-символ французького кіно Луї Гаррель та зірка «Німфоманки» Ларса фон Трієра Стейсі Мартін. Світова прем'єра «Молодого Годара» відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де стрічка претендувала на «Золоту пальмову гілку».

Інший фільм «Вечорів французького кіно» з каннського конкурсу – трагікомедія «Хеппі-енд» Міхаеля Ханеке. Свою нову роботу дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» зняв із зірками французького кіно – Ізабель Юппер, Матьє Кассовіцем та легендарним Жаном-Луї Трентіньяном. У центрі сюжету – велика родина, в якій у кожного є свої скелети у шафі.

Монументальний байопік «Роден» Жака Дуайона розповість про великого скульптора Огюста Родена і жінок, які надихали його на творчість. У головній ролі – Венсан Ліндон, один з головних французьких акторів сучасності, призер Канн за найкращу чоловічу роль («Закон ринку»).

Безсмертний жанр французької комедії представляє стрічка «Шукайте жінку» Су Абаді, романтична історія кохання парижан Армана та Лейли. Релігійний брат дівчини не дозволяє їй бачитися з коханим, але Арман не здається: він приходить до них у будинок у вигляді смиренної Шахерезади, з ніг до голови загорнутої у хіджаб.

«Вечори французького кіно» пройдуть в Україні з 24 по 31 січня 2018 року. За традицією, колекцію нових та найкращих французьких фільмів представляють Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні та компанія «Артхаус Трафік». У Києві фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами, в інших містах – в українській озвучці. До кінця січня «Вечори французького кіно» пройдуть також у Харкові, Маріуполі, Сумах та Львові. У лютому покази фестивалю зможуть відвідати жителі Одеси, Вінниці, Запоріжжя та Чернівців.

Гастрономічний партнер відкриття – Le Silpo

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