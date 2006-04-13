”Прошу толерантності для Тимошенко!” - ”Та з якого дива?”

Така кількість опублікованих статей проти Юлії Тимошенко на цьому сайті створюють враження, що це персональний сайт "найвпливовішої" частини "Нашої України". Інакше я ніяк не можу второпати, чому така маса авторів, причому одних і тих же, до болю знайомих, продовжують писати, яка погана Тимошенко. А народ на виборах сказав навпаки! Народ сказав: БЮТ хороший, а "Наша Україна" погана! З перевагою майже вдвічі! То ж будьте ласкаві, редактори сайту, зберігайте толерантність. Бо ви викликаєте законне обурення у читачів цього інтернет-ресурсу. Адже ж вам хочеться, щоб вас поважали й продовжували читати!

Олексій

Та з якого дива?!

Та їй той "народ" до одного МІСЦЯ!!! Вона "Майдан" підтримала, щоб помститися Кучмі, а тепер військо збирала щоб помститися Ющенку... Тільки і того! Її не можна пускати до влади ні під яким соусом! А те, що наш народ постійно наступає на одні й ті самі граблі, - теж мені новина!...

Тіма