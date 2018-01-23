Голова Житомирської ОДА Гундич завтра відвідає Радомишльський район із робочою поїздкою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у Радомишлі Гундич представить нового керівника райдержадміністрації та проведе особистий прийом громадян.

Також керівник області огляне об’єкти, які будують та відновлюють за кошти Державного фонду регіонального розвитку, та заклади, які планують реконструювати.

Нагадаємо, 12 січня Президент України призначив нового голову Радомишльської РДА – Світлану Ковальчук.