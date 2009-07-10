У Любечі на Чернігівщині археологи розкопали вхід до печери Антонія XVII століття. Про це повідомив УНІАН завідуючий відділом наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Володимир РУДЕНОК.

За версією науковців, відкрита печера була викопана над Дніпром у Любечі невідомим ченцем наприкінці XVII століття у пам`ять про Антонія Печерського, за іншою версією – викопана за наказом графа Милорадовича у 1870 році. У 1920 році цю печеру було зруйновано.

Для визначення місця розташування печер, виритих невідомим ченцем, археологи використовували старі фотографії та свідчення старожилів.

На даний час розкопано тільки вхід у печеру, який зроблений з цегли та має розмір 2 метри заввишки та 90 см завширшки. Подальший вхід у печеру завалено.

За словами В.РУДЕНКА, розкопки входу до печери навряд чи претендуватимуть на археологічне відкриття цього року, бо, на думку вчених, печера датується значно пізнішим часом, ніж жив Антоній Печерський. "Археологічним відкриттям цей факт вважати не слід, однак з точки зору розвитку Любеча, який планують відродити як історико-культурний центр, це важлива подія", - сказав він.

Довідка УНІАН. Антоній Печерський (близько 982 – 10 липня 1073 рр.) – святий православної церкви, один з найвідоміших церковних діячів Київської Русі. Родоначальник вітчизняного організованого чернецтва, засновник Києво-Печерського монастиря і будівничий Свято-Успенського собору у Києві, засновник Антонієвих печер Троїцького монастиря у Чернігові. З його ім’ям пов’язують реорганізацію києво-руських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої гори.

За Києво-Печерським Патериком, преподобний Антоній (в миру Антипа) народився у Любечі поблизу Чернігова.