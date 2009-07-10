У ДТП постраждали Таврія, МАЗ, трактор і маршрутка

У Сумському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано четверо осіб.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу у зв’язках з громадськістю Головного управління МВС України в Сумській області Світлана КОРНІЦОВА, о 12.00 на автодорозі «Батурин – Конотоп – Суми» сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Таврія» прямував у напрямку обласного центру і при цьому буксирував інший автомобіль. Раптом обірвався трос. Саме в цей час у попутному напрямку їхав вантажний автомобіль «МАЗ», який у напівпричепі перевозив трактор, що був не зафіксований. Щоб уникнути попутного наїзду, водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху. В цей час до села Степанівка прямувала пасажирська маршрутка «Рута», в салоні якої було 19 пасажирів.

Лобового удару вдалося уникнути, проте вантажівка все ж таки вдарилась у мікроавтобус. У маршрутці повилітали усі бокові вікна. Уламки скла посипалися на пасажирів. Внаслідок цього двоє хлопців та дві дівчини отримали травми.