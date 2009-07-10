Комуна викупила замок, де виріс Екзюпері

Адміністрація французької комуни (найменша адміністративно-територіальна одиниця Франції) Сен-Моріс-де-Реман (Saint-Maurice-de-Remens) викупила у міста Ліон замок, в якому виріс письменник Антуан де Сент-Екзюпері, повідомляє AFP.

За словами представника міста, вартість угоди склала 950 тисяч євро. Очікується, що в замку буде музей життя і творчості письменника. Точна дата його відкриття наразі невідома.

У 1932 році сім`я письменника продала замок шкільній установі Ліона. У 1997-му його викупили структури, близькі до тодішнього міністра оборони Франції Шарля Мійона. Згодом, в 2005 і 2007 роках ця угода була анулювана.

Антуан де Сент-Екзюпері народився 1900 року в Ліоні, в 1925 році став пілотом, літав на поштових лініях, був випробувачем, а з середини 1930-х рр. виступав як журналіст. Серед найвідоміших його книг: "Південний поштовий", "Нічний політ", "Земля людей", "Маленький принц". У 1943 році 43-річний, неодноразово зламаний в аваріях Екзюпері, домігся зарахування в армію і в 1944-му пропав безвісти, виконуючи розвідувальний політ.

У 2004 році уламки літака Lockheed Lightning P-38, на якому, імовірно, здійснював політ де Сент-Екзюпері, були виявлені на дні Середземного моря.

Лента.ру