КМДА запевняє, що київським дорогам зливи не страшні

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що столичним автошляхам не загрожує підтоплення через зливи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Валерія МІРОНОВА, незважаючи на погодні умови, у столиці немає проблем із рухом транспорту, оскільки колекторна система працює справно.

У період, коли інтенсивність дощів зростає, гідротехнічна служба комунальної корпорації «Київавтодор» працює у цілодобовому режимі. Всього в роботі задіяно близько сотні фахівців і 46 одиниць спецтехніки: різного роду помпи та машини для очищення оглядових колодязів.

За словами В.МІРОНОВА, для відведення поверхневого стоку в Києві діє розвинена мережа дощових колекторів, загальна протяжність якої - 792 км. При цьому система водовідведення організована за принципом землекористування, що відповідає Земельному кодексу України.

Більшу частину мережі дощової каналізації складають внутрішньоквартальні водостоки загальною довжиною близько 1700 км, які не експлуатуються «Київавтодором».

На землях загального користування водовідведенням займаються територіальні підприємства житлового, дорожнього та зеленого господарств, ДКП «Плесо» та Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт.