Мотофестиваль «Тачанка-2009» відбудеться в Каховці
20:44, 11 липня 2009Разное
865 0
«Об`єднуймося заради здоров`я!»
17-19 липня в Каховці Херсонської області відбудеться третій Всеукраїнський мотофестиваль «Тачанка-2009».
Про це УНІАН повідомили в мерії Каховки.
У програмі фестивалю: рок-концерт, мото-шоу на центральних вулицях Каховки.
18 липня через усе місто пройде мотопарад і завершиться біля пам`ятника «Легендарній тачанці».
Одним з основних сюрпризів фестивалю стане «Жива байкерська бібліотека», суть якої обіцяють розкрити під час фестивалю.
Фестиваль пройде під гаслом «Об`єднуймося заради здоров`я!».
Байкери житимуть у наметовому таборі на березі Дніпра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter