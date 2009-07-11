Мотофестиваль «Тачанка-2009» відбудеться в Каховці

17-19 липня в Каховці Херсонської області відбудеться третій Всеукраїнський мотофестиваль «Тачанка-2009».

Про це УНІАН повідомили в мерії Каховки.

У програмі фестивалю: рок-концерт, мото-шоу на центральних вулицях Каховки.

18 липня через усе місто пройде мотопарад і завершиться біля пам`ятника «Легендарній тачанці».

Одним з основних сюрпризів фестивалю стане «Жива байкерська бібліотека», суть якої обіцяють розкрити під час фестивалю.

Фестиваль пройде під гаслом «Об`єднуймося заради здоров`я!».

Байкери житимуть у наметовому таборі на березі Дніпра.