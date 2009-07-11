Четверо французьких футболістів захворіли на свинячий грип

Четверо футболістів з клубу чемпіонату Франції «Монако» захворіли на свинячий грип, повідомляє Associated Press з посиланням на прес-службу команди.

Імена гравців не називають. Представники клубу висловили упевненість, що футболісти повністю видужають, наразі їм дають препарати проти вірусу A/H1N1.

Лікар команди “Монако” Філіпп КЕН заявив, що всі четверо «задля безпеки будуть ізольовані від інших упродовж п`яти днів».

Перші ознаки свинячого грипу у спортсменів з «Монако» виявилися у п`ятницю, коли вони перебували на тренувальному зборі у Віші.

Це не перший випадок зараження спортсменів свинячим грипом. Минулого тижня захворів гравець збірної Франції з регбі Максим МЕДАР. А напередодні стало відомо про зараження вірусом A/H1N1 футболіста молодіжної збірної Англії і "Манчестер Сіті" Мікі РІЧАРДСА.