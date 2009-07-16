На Львівщині відкрили меморіал на місці розстрілу евреїв (фото)

05:09, 16 липня 2009
Разное
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У 1943 р. тут знищили Золочівське гетто

У селі Єліховичі Золочівського району Львівщини відбулось урочисте відкриття меморіалу на місці розстрілу в 1941-1943 роках місцевих мешканців-євреїв.

Рабин Івано-Франківський Моше-Лейб Колесник

Заступник голови Львівської обласної держадміністрації Ігор Держко та Нобелівський лауреат професор Роальд Гофман

Фото Петра Задорожного / УНІАН

 

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