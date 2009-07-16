На Львівщині відкрили меморіал на місці розстрілу евреїв (фото)
05:09, 16 липня 2009Разное
1833 0
У 1943 р. тут знищили Золочівське гетто
У селі Єліховичі Золочівського району Львівщини відбулось урочисте відкриття меморіалу на місці розстрілу в 1941-1943 роках місцевих мешканців-євреїв.
|Рабин Івано-Франківський Моше-Лейб Колесник
|Заступник голови Львівської обласної держадміністрації Ігор Держко та Нобелівський лауреат професор Роальд Гофман
Фото Петра Задорожного / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter