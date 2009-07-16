У Каховці пройде мотофестиваль "Тачанка 2009"

У Каховці Херсонської області 17-19 липня пройде ІІІ Всеукраїнський мотофестиваль "Тачанка 2009"

Як повідомляє сайт міськвиконкому Каховки, девіз фестивалю - "Єднаємося заради здоров’я". Під таким гаслом байкери зустрічатимуть у Каховці Міжнародний День мотоцикліста.

Програма фестивалю 17 липня передбачає обід та проведення байкерських конкурсів. Рок-гурти будуть проводити саунд-чеки, а паралельно працюватиме "Жива байкерська бібліотека". Ввечері - рок-концерт і дискотека 80-х.

Другий день фестивалю, 18 червня, розпочнеться мотопарадом через усе місто і колективним фото на пам’ять біля монументу "Легендарна тачанка". Після цього відбудеться грандіозне мотошоу із сюрпризами на площі у мікрорайоні Свєтлова. Згодом на пляжі пройде молодіжна дискотека та конкурси, а паралельно - прес-конференція.

19 липня, після сніданку, - закриття фестивалю.