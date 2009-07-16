У Севастополі згорів та потонув прогулянковий катер

У Севастополі пожежа знищила прогулянковий катер, ще дві яхти – пошкодила.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у місті, повідомлення про пожежу на прогулянковому катері, що знаходився у воді біля причалу в місті Інкерман Балаклавського району, надійшло сьогодні о 2-й годині ночі.

За лічені хвилини на місце прибули бійці МНС. На той час один катер вже був знищений вогнем та потонув, ще дві яхти пошкоджені. Інші 25 плавзасобів, що знаходились на причалі, вогнеборцям вдалося врятувати.

Постраждалих в результаті пожежі немає. Триває підйом потонулого човна, обстеження якого допоможе встановити ймовірні причини пожежі.