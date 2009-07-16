Кому заважає гомосексуал-іноземець у футболці-сіточці?

УНІАН. Вінницька правозахисна група висловлює стурбованість з приводу заборони прокату фільму “Бруно” в Україні.

Як ідеться у заяві вінницьких правозахисників, текст якої передано агентству УНІАН, після ухвалення змін до Кримінального кодексу України, якими було запроваджено кримінальну відповідальність за зберігання порнографічних предметів з метою поширення, одночасно з другим читанням законопроекту, яким буде введено кримінальну відповідальність за порушення законодавства про суспільну мораль, "останнім відомим ляпом українських цензорів" стала відмова Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури у видачі прокатного свідоцтва кінофільму «Бруно: Захоплююча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у присутності гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці».

Як повідомляють правозахисники, вказаний кінофільм допущено до прокату в усіх країнах Європи, включно з Росією і Республікою Білорусь, проте «пригоди «гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці» так схопили за живе українських цензорів, що вони спробували позбавити українських громадян права самостійно оцінити художні якості фільму».

"Звичайно, усі бажаючі українці незабаром зможуть побачити заборонений кінофільм – його можна буде придбати на ятках з піратським кіно та завантажити в мережі Інтернет, проте чи цього прагнули українські цензори, забороняючи кіно, яке є вдалою та дотепною пародією на сучасне мистецтво", - йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи.

Правозахисники закликають дистриб’юторську компанію «Синергія» скористатися своїм конституційним правом на судове оскарження заборони прокату в Україні фільму «Бруно».

«У разі, якщо дистриб’ютори фільму вирішать звернутися до суду, Вінницька правозахисна група готова надати усю можливу професійну допомогу у вирішенні цього публічно-правового спору, який стосується фундаментального права людини – вільно отримувати та поширювати інформацію», - сказано у тексті заяви ВПГ.

Як відомо, Міністерство культури і туризму України не дало дозволу на прокат фільму «Бруно», який повинен був демонструватися в Україні з 23 липня.

Голова Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України Ганна ЧМІЛЬ у коментарі «Телекритиці» заявила, що таким було рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури. Без прокатного посвідчення показ фільму є незаконним. Попередній фільм КОЕНА – «Борат» – також не було дозволено в Україні.

У деяких країнах фільм «Бруно» вийшов у прокат у дещо цензурованому варіанті, оскільки він сповнений відвертих сцен. У США перегляд фільму дозволено з 17 років та в присутності дорослого, у Великій Британії – з 18 років.