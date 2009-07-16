До 300-річчя Полтавської битви випущено ювілейний долар

В Австралії до 300-річчя Полтавської битви випущена ювілейна срібна монета номіналом 1 долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

"Полтавська битва і наше місто відомі в багатьох країнах. Ще одним свідченням цьому став випуск ювілейної срібної монети номіналом 1 австралійський долар. На ній, зокрема, зображений фрагмент бою. Далекий континент, де живе, до речі, величезна українська діаспора, таким чином відзначив 300-річчя битви", - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

Демонструючи монету журналістам, міський голова відзначив, що "ті далекі події мають резонанс, отже, наш підхід до них як до виграшного туристичного бренду правильний і заслуговує на подальший розвиток".

Про те, що монета ювілейна, вказує відповідний напис на реверсі срібної монети. Напис вздовж правої половини монети "The Battle of Poltava 1709-2009" і рельєфне зображення пам`ятника російському царю по центру реверсу виконаний в класичній манері монетної чеканки. Ліва частина виділена кольором, де на фоні української природи, багатої зеленню на березі ріки Ворскли, йдуть в наступ війська Петра І.

Вага монети - 31,1 г, діаметр - 40,6 мм, товщина - 4 мм. Тираж монети - 6 тисяч. Монета "The Battle of Poltava 1709-2009" випущена офіційним австралійським монетним двором м. Перт в серії "Визначні битви в історії".