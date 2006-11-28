Лукашенко: інцидент з журналістами - технічне непорозуміння

Володимир Путін не став висловлювати свою оцінку щодо інциденту з трьома російськими журналістами, яких у вівторок не допустили в Мінську до висвітлення саміту СНД.

Йдеться про двох представників газети "Московский комсомолец" і фотокореспондента "Коммерсанта", які були наперед акредитовані.

Звертаючись до журналіста "Коммерсанта", який зазначив, що московський журналістський пул "не дорахувався" на саміті трьох колег і попросив прокоментувати цю ситуацію, президент Росії сказав, що ми перебуваємо на білоруській землі, ми тут гості. І відмовився від коментарів.

Відповідаючи на запитання іншого журналіста, Путін повідомив, що вони з президентом Білорусії Олександром Лукашенко на двосторонній зустрічі детально не обговорювали ситуацію з журналістами.

Путін сказав, що президент (Білорусії) вважає, що це непорозуміння, технічне непорозуміння. На думку Путіна в робочому порядку це може бути прояснено.

РІА "Новости"