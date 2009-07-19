20-22 липня в центрі Києва обмежать рух транспорту

20-22 липня в центральній частині Києва у зв`язку з перебуванням в Україні віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА вводитимуться обмеження руху транспорту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УДАІ Києва, начальник столичної ДАІ Анатолій СІРЕНКО просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і звертає їхню увагу на неухильне дотримання правил дорожнього руху, виконання сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і в першу чергу тимчасово встановлених.

З урахуванням вищезгаданих обмежень Державтоінспекція Києва рекомендує водіям планувати свої поїздки так, щоб у ці дні уникнути відвідання центральної частини міста, а якщо така необхідність виникла, паркувати свої автомобілі тільки в тих місцях, де це не суперечить правилам і не заважатиме іншим учасникам дорожнього руху, а також транспорту, задіяному для забезпечення заходів.