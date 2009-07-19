У зіткненні двох легковиків загинула дитина

У Запорізькій області внаслідок зіткнення двох легковиків загинула дитина і травмовано 7 дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі на 595-му кілометрі автодороги Одеса-Новоазовськ, поблизу села Червоне поле Бердянського району, сталося зіткнення легкових автомобілів Mazda та Volkswagen Polo.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 8 осіб, які з травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані, з них 1 дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні.

Правоохоронцями ведеться слідство.

Усього за добу на території країни зареєстровано 130 автоаварій, в яких загинули 17 осіб, травмовано 171.