Через несправність комбайна згоріли 40 га пшениці

11:44, 19 липня 2009
Разное
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Повідомлення з Херсонщини

У селі Правдине Білозерського району Херсонщини, на пшеничному полі загальною площею 180 гектарів фермерського господарства „Таврія” та ТОВ „Єврофокс”, через технічну несправність комбайну виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС та працівниками господарств.

Жертв і постраждалих немає.

Вогнем знищено близько 40 га пшениці.

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