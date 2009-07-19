Через несправність комбайна згоріли 40 га пшениці
11:44, 19 липня 2009Разное
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Повідомлення з Херсонщини
У селі Правдине Білозерського району Херсонщини, на пшеничному полі загальною площею 180 гектарів фермерського господарства „Таврія” та ТОВ „Єврофокс”, через технічну несправність комбайну виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС та працівниками господарств.
Жертв і постраждалих немає.
Вогнем знищено близько 40 га пшениці.
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