У Криму рятувальники розшукують 5-річного хлопчика

Сьогодні вночі до оперативно-чергової служби МНС надійшла інформація про те, що поблизу селища Іванівка Сімферопольського району під час походу групи у складі 15 туристів заблукав хлопчик 2004 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошук дитини здійснюють 16 працівників Кримського гірського пошуково-рятувального загону МНС