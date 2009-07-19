У Криму рятувальники розшукують 5-річного хлопчика
14:39, 19 липня 2009Разное
965 0
який заблукав під час туристичного походу
Сьогодні вночі до оперативно-чергової служби МНС надійшла інформація про те, що поблизу селища Іванівка Сімферопольського району під час походу групи у складі 15 туристів заблукав хлопчик 2004 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошук дитини здійснюють 16 працівників Кримського гірського пошуково-рятувального загону МНС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter