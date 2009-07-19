Олександру Ширвіндту - 75
16:55, 19 липня 2009Разное
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Актор отримав орден
Президент РФ Дмитро Медведєв нагородив художнього керівника Московського академічного театру сатири Олександра Ширвіндта орденом "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Кремля.
Артист, як повідомляється, нагороджений "за видатний внесок у розвиток вітчизняного театрального мистецтва і багаторічну педагогічну діяльність".
Олександру Ширвіндту 19 липня виповнюється 75 років.
|... Це він мав летіти до Ленінграда
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