Київський квітковий годинник претендує на Книгу Гіннесса

«Київзеленбуд» розробив ескізний проект встановлення квіткового годинника в столиці до Дня Незалежності України.

Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на «Київзеленбуд», столичний квітковий годинник може увійти до Книги рекордів Гіннесса.

Сьогодні найбільший годинник знаходиться в Ірані, його діаметр - 16 м. Діаметр конструкції, яку встановлять у Києві – 19 м.

Годинник буде показувати реальний час завдяки електронному механізму. Розмах стрілок: хвилинна – 5 м, годинна – 3 м.

У мерії зазначають, що на офіційному веб-порталі столичної влади завершено голосування киян щодо місця встановлення годинника. Усі охочі кияни обирали між площею поблизу НСК «Олімпійський», Золотими Воротами та вулицею Грушевського.

За інформацією «Київзеленбуду», на жаль, жодне із запропонованих місць не відповідає технічним вимогам розміщення такої великої конструкції. Тому було прийнято рішення встановити годинник на схилі по вулиці Інститутській біля Майдану Незалежності.

Проте у «Київзеленбуді» запевнили, що думка киян буде обов’язково врахована при розробці проектів нових квіткових композицій, які можна буде встановити на території місця-переможця опитування – Золотих Воріт.

При створенні композиції квіткового годинника будуть використані різноманітні рослини, зокрема, тагетиси, агератум мексиканський, бегонія, коліус, та інертні матеріали, такі як мармурова та гранітна крихта.