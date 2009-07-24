Прокуратура Москви вимагає закрити покерні клуби

Прокуратура м. Москви виявила порушення законодавства, яке регламентує діяльність юридичних осіб щодо організації азартних ігор. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

Встановлено, що в ТОВ "Хот Догс Покер", "Оріон-Комфорт", "Престиж XXI сторіччя", "Перспектива-РН", а також в автономній некомерційній організації "Спортивний клуб "Покер XXI", розташованих в Західному, Центральному, Південно-Східному, Північно-Східному і Північному округах Москви, організовано проведення гри в покер. Водночас наказом Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики РФ "Про скасування та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Федерального агентства з фізичної культури і спорту" гра "спортивний покер" виключена з Всеросійського реєстру видів спорту. Наразі покер є азартною грою і його проведення поза спеціальними ігровими зонами заборонене.

У зв`язку з цим московська прокуратура подала до судів 5 позовних заяв з вимогою зобов`язати господарюючі суб`єкти припинити діяльність, пов`язану з організацією і проведенням гри в покер.

РосБізнесКонсалтинг