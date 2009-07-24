ДАІ обіцяє модернізувати «Візир»

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України має намір модернізувати пристрій «Візир», яке використовується для фіксації перевищення швидкості автомобілями.

Про це заявив заступник керівника Департаменту ДАІ МВС України Сергій БУДНИК, пише газета «Дело» (№ 121 від 24 липня).

Департамент ДАІ також звернувся до профільного комітету Верховної Ради України з проханням дати роз`яснення щодо використання технічних засобів на дорогах і, зокрема, «Візира». Після отримання необхідних дозвільних документів і модернізації використання приладу буде можливе також і в автоматичному режимі. Процес сертифікації «Візирів» повинен зайняти місяць.

У свою чергу, адвокати Національної правової палати вважають, що пристрій «Візир» не відповідає вимогам законодавства України. Технічні можливості приладу не дозволяють застосовувати його інспектору ДАІ як винятковий доказ правопорушення. Вони підкреслили, що при фіксації правопорушення інспектор зобов`язаний зупинити порушника, встановити його особу і скласти протокол, вислухавши його пояснення.

Активно купувати «Візирів» департамент ДАІ почав у 2008 році. Як пише видання, до осені у нього вже було 90 приладів, а до кінця року було куплено ще 350 приладів на 6 млн. грн.

Разом із тим, як показала перевірка Міністерства внутрішніх справ, прилад купували без відповідної сертифікації і з порушенням законодавства. У Державному комітеті спеціального зв`язку і захисту інформації повідомили, що апарат не має жодного сертифікату відповідності, а значить, довіряти йому не варто. Таким чином, про апарат «Візир» офіційно державі нічого не відомо.

Втім С.БУДНИК зазначив, що прилад сертифікований у Росії, Білорусі і Казахстані. «Отже, цей прилад не повинен бути сертифікований у Держспецзв’язку України, оскільки цей прилад не зберігає в собі інформацію - він лише фіксує фото автомобіля, а інформація зберігається в автоматизованій системі», — сказав він.

Проте керівництво Держспецзв’язку заявило, що всі фотографії, відзняті «Візирем», повинні пройти державну експертизу, в іншому разі достовірність таких фотографій держава не гарантує. А юристи стверджують, що всі штрафи, накладені, виходячи з даних «Візира», підлягають скасуванню, пише газета.

Проте ДАІ не має наміру відступати. За словами С.БУДНИКА, тепер даїшники зніматимуть порушення «Візирем» вже не на фото, а на відео. Підрозділи ДАІ вже одержали відповідні розпорядження. Тепер порушники у листах від ДАІ одержуватимуть не одну фотографію, а відразу чотири.

Пристрій «Візир» виробляється в Санкт-Петербурзі компанією «Ольвія». Вартість одного апарату в Росії становить близько 2,8 тис. дол. Візуально «Візир» нагадує звичайний ручний радар, який визначає швидкість руху автомобіля. Прилад забезпечує фіксацію інформації про дату, час і швидкість руху автомобіля (погрішність - 2 км/год.). «Візир» також може бути використаний як фотоапарат або відеокамера для зйомки місця ДТП.