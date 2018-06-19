Патріарх Кирил носить годинник за 30 тисяч євро (фото)

Під час візиту голови РПЦ Кирила до України в об`єктив фотографа VIP.glavred потрапив годинник на руці Святійшого. (Знято в різні дні).

На зап`ястку Патріарх Кирил носить годинник фірми Breguet.

У Патріарха Кирила - класична модель Breguet: корпус з білого золота, ремінець – з крокодилячої шкіри, механізм автоматичний, є будильник. Ціна на цю модель коливається від 28 тисяч євро до 36 тисяч євро залежно від компанії-продавця.