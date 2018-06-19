Патріарх Кирил носить годинник за 30 тисяч євро (фото)

Патріарх Кирил носить годинник за 30 тисяч євро (фото)

16:00, 30 липня 2009
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Під час візиту голови РПЦ Кирила до України в об`єктив фотографа потрапив годинник на руці Святійшого... На зап`ястку Патріарха - годинник фірми Breguet...

Під час візиту голови РПЦ Кирила до України в об`єктив фотографа VIP.glavred потрапив годинник на руці Святійшого. (Знято в різні дні).

Глава РПЦ Патріарх Кирил

На зап`ястку Патріарх Кирил носить годинник фірми Breguet.

У Патріарха Кирила - класична модель Breguet: корпус з білого золота, ремінець – з крокодилячої шкіри, механізм автоматичний, є будильник. Ціна на цю модель коливається від 28 тисяч євро до 36 тисяч євро залежно від компанії-продавця.

 

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