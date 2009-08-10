Китайці почали купувати набагато більше автомобілів

У липні в Китаї було продано 832,6 тисячі легкових машин, що на 70,5 відсотка більше, ніж у тому ж місяці минулого року (488,2 тисячі). Зростання попиту на машини викликане дією урядових програм із стимулювання купівельної активності, повідомляє Автолента з посиланням на Reuters.

Порівняно з червнем попит у липні, навпаки, скоротився. За шостий місяць у Китаї було продано 872,9 тисячі машин. Разом з комерційними автівками китайці купили минулого місяця 1,09 мільйона машин, що на 63,5 відсотка більше, ніж за той же період 2008 року.

У зв`язку із викликаним кризою зниженням попиту на машини в лютому китайський уряд запустив програму підтримки покупців нових автомобілів. Зокрема, як повідомляє AFP, були скорочені податки на машини з двигунами об`ємом менше 1,6 літра, а також введені субсидії на покупку автомобілів з гібридними силовими установками.

За підсумками перших сімох місяців у Китаї було продано 7,2 мільйона машин, що на 23,5 відсотка більше, ніж минулого року. З них 5,3 мільйона штук припадає на легковики.