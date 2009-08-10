Дитячий козацький табір "Крим-Січ" (фоторепортаж)
02:20, 10 серпня 2009Разное
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Молодь з Росії, Білорусі, України
В період з 3 по 15 серпня на території заповіднику Ескі-Кермен проходить міжнародний козацький військово-патріотичний табір ”Крим-Січ”. В таборі бере участь молодь з 10 до 18 років з Росії, Білорусії та України. З дітьми займаються рукопашним боєм, лісним орієнтуванням, альпінізмом, скелелазанням.
Фото Андрія Любімова / УНІАН
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