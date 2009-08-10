Дитячий козацький табір "Крим-Січ" (фоторепортаж)

В період з 3 по 15 серпня на території заповіднику Ескі-Кермен проходить міжнародний козацький військово-патріотичний табір ”Крим-Січ”. В таборі бере участь молодь з 10 до 18 років з Росії, Білорусії та України. З дітьми займаються рукопашним боєм, лісним орієнтуванням, альпінізмом, скелелазанням.

Фото Андрія Любімова / УНІАН