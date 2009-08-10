Британець намагається кинути палити на безлюдному острові

Британець прирік себе на добровільне місячне ув`язнення на безлюдному острові біля узбережжя Шотландії у відчайдушній спробі кинути палити, пише РІА "Новости" з посиланням на британську Daily Mail.

Джеф Спайс, колишній службовець одного з лондонських приватних банків, тиждень тому викурив останню сигарету, вручив залишок пачки дружині і відплив на човні на безлюдний острів в архіпелазі Зовнішні Гебріди біля північно-західного узбережжя Шотландії.

На острові немає жодних споруд, тому Спайс житиме в наметі. Він узяв із собою запас бутильованої води і репелентів, їжу готуватиме на похідній плитці на дровах.

Дозвілля екс-банкір має намір присвятити грі на гітарі та аудіокнигам на плейєрі iPod. Він також матиме з собою портативний комп`ютер і мобільний телефон, які одержуватимуть електроживлення від сонячної батареї і міні-вітряного двигуна.

"Це мій останній шанс, - розповів Спайс журналістам перед початком своєї експедиції. - Я зазвичай палив 30 сигарет на день, але думаю, що я можу подолати цю шкідливу звичку. Я також сподіваюся, що спартанське життя на острові допоможе мені не набрати зайві кілограми, як це зазвичай буває з людьми, які кидають палити".