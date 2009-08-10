На Херсонщині за вихідні у ДТП загинули 11 осіб

В Херсонський області у вихідні в дорожньо-транспортних пригодах загинули 10 осіб, ще 4 - травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, зокрема, в суботу, 8 серпня, сталося ДТП о 05.30 у Нововоронцовському районі на 41км автодороги Мар’янське – Берислав. Водій “Mitsubishi“ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з “Daewoo“, який рухався в зустрічному напрямку.

Крім того, о 17.00 в Скадовському районі на 63 км. а/д Херсон – Джанкой водій “Nissan”, мешканець Вітебська (Білорусь), проявив неуважність, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з “КамАЗом“, після чого “Nissan“ здійснив зіткнення ще з “Hyundai“. В цих аваріях загинули 7 осіб і ще двоє людей травмовані.

У неділю, 9 серпня, о 22.30 на автотрасі Горностаївка – Славне водій “Mitsubishi” не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на праве по напрямку руху узбіччя та скоїв наїзд на дерево. Того ж дня о 08.30 на 26 км траси Очаківське – Олексіївка 54-річний водій “КамАЗ” не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

У вказаних ДТП, що сталися 9 серпня, загинули 4 особи, ще одна травмована.