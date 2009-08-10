Пам'ятник Кісі Вороб’янінову відкрили в Одесі
21:36, 10 серпня 2009Разное
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Із простягнутим капелюхом він вдало вписався
В Одесі в міському саду відкрито пам`ятник герою роману Ільфа і Петрова "Дванадцять стільців" – повітовому предводителеві дворянства Іполиту Матвійовичу Вороб’янінову.
Як передає ІТАР-ТАСС, в мерії Одеси повідомили, що встановлення пам`ятника є ініціативою місцевих підприємців.
При цьому в мерії зазначили, що майже двометровий бронзовий пам`ятник вдало вписався в загальний вигляд історичної частини міста. Кіса протягує руку з капелюхом, і багато хто прагне залишити в ньому купюру або монету "на щастя" або "щоб знову повернутися до Одеси".
В Україні пам`ятник Кісі вже другий. П`ять років тому пам’ятник цьому літературному герою з`явився біля входу одного з харківських кафе.
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