Пам'ятник Кісі Вороб’янінову відкрили в Одесі

В Одесі в міському саду відкрито пам`ятник герою роману Ільфа і Петрова "Дванадцять стільців" – повітовому предводителеві дворянства Іполиту Матвійовичу Вороб’янінову.

Як передає ІТАР-ТАСС, в мерії Одеси повідомили, що встановлення пам`ятника є ініціативою місцевих підприємців.

При цьому в мерії зазначили, що майже двометровий бронзовий пам`ятник вдало вписався в загальний вигляд історичної частини міста. Кіса протягує руку з капелюхом, і багато хто прагне залишити в ньому купюру або монету "на щастя" або "щоб знову повернутися до Одеси".

В Україні пам`ятник Кісі вже другий. П`ять років тому пам’ятник цьому літературному герою з`явився біля входу одного з харківських кафе.