Німецько-українська команда хоче відмити половину Потьомкінських сходів

Німецько-українська команда волонтерів має намір відмити Потьомкінські сходи до 215-ї річниці з дня заснування Одеси. Щоб досягти максимальних результатів для очищення будуть використані сучасні високотехнологічні апарати, які забезпечать дбайливе і безпечне поводження з поверхнею історичної споруди, повідомляє сайт "Взгляд из Одессы".

"Сходи забруднюють, перш за все, вихлопні гази, екскременти птахів, втоптана жуйка, які відклалися на гранітних сходинках і асфальтованих прольотах. На 215-й день народження міста ми хочемо подарувати одеситам оновлений символ Одеси", - повідомляють організатори акції.

Очищення знаменитих сходів проводитиметься в два етапи:

- права частина - з 17 по 21 серпня;

- ліва частина - з 25-го по 28-го;

- у проміжок з 22-го по 25-го одесити і гості міста зможуть побачити різницю «до і після» очищення. Мірою очищення зніматиметься документальний фільм, який потім покажуть по всьому світу.

Чищення Потьомкінських сходів - частина культурно-спонсорської програми, в рамках якої за останні 25 років було проведено близько 90 заходів щодо очищення історичних, культурних і архітектурних пам`ятників по всьому світу, серед яких Бранденбурзькі ворота в Берліні, статуя Христа в Ріо-де-Жанейро, колонада площі Святого Петра в Римі, Колоси Мемнона у верхньоєгипетському Луксорі, яким більше трьох тисяч років, голови президентів на горі Рашмор в США, а також 184-метрова башта Спейс-нідл.