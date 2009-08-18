У Севастополі зі скелі впала туристка з Росії

У селищі міського типу Кача Нахімовського району Севастополя сьогодні вночі зі скелі висотою близько 50 метрів впала туристка з Росії, 1988 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного упраління МНС у Севастополі, від отриманих травм жінка загинула на місті падіння.

Фахівці рятувального посту бази відпочинку передали тіло дівчини лікарям «швидкої» допомоги та правоохоронцям для з’ясування обставин нещасного випадку.