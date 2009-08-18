Корабель ВМС України приєднався до пошуків російських туристів

Корабель управління «Славутич» Військово-морських Сил України сьогодні приєднався до пошуків зниклих у Чорному морі російських туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим повідомило, що у Чорному морі, біля Судака, тривають пошуки двох осіб, які увечері 17 серпня вийшли в море на катамарані, і не повернулися.

За інформацією представників МНС, на катамарані були двоє туристів із Росії: двадцятирічний юнак і дівчинка 2001 року народження.

Як повідомив газеті «Новий Севастополь» прес-секретар командувача Військово-морськими Силами України Володимир БОВА, за наказом командира оперативного з`єднання Чорноморської групи військово-морської співпраці BLACKSEAFOR контр-адмірала Георгі МОТЄВА (ВМС Болгарії) «Славутич» змінив курс і пішов у район, де силами МНС України ведуться пошуки зниклих російських туристів.

За інформацією В.БОВИ, кораблі BLACKSEAFOR вранці 18 серпня вийшли з Севастополя і узяли курс на російський порт Новоросійськ. Але, отримавши повідомлення про те, що на траверзі селища Рибальське великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації «Микола Фільченков», який робив перехід з Севастополя до Феодосії, знайшов перевернутий катамаран без екіпажа і пасажирів, командир з`єднання BLACKSEAFOR ухвалив рішення відправити український корабель «Славутич» для участі в пошуково-рятувальній операції.

Решта кораблів BLACKSEAFOR йде наміченим курсом за межами територіальних вод України, у готовності за першим проханням української сторони приєднатися до пошуково-рятувальної операції.