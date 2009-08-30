Литвин на богослужінні у підземній церкві (фото)
03:30, 30 серпня 2009Разное
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Спікер спустився до соляної шахти
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час богослужіння, в Соледарі, у суботу, 29 серпня 2009 р. Цього дня Володимир Литвин відвідав соляну шахту, взяв участь в урочистому богослужінні в підземній церкві, відвідав підземний санаторій "Соляна симфонія" на глибині 300 метрів.
|У підземному санаторії
У шахті
|Кам`яна сіль - вона справді кам`яна
Фото Анастасії Сироткиної / POOL / УНІАН
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