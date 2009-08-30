Литвин на богослужінні у підземній церкві (фото)

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час богослужіння, в Соледарі, у суботу, 29 серпня 2009 р. Цього дня Володимир Литвин відвідав соляну шахту, взяв участь в урочистому богослужінні в підземній церкві, відвідав підземний санаторій "Соляна симфонія" на глибині 300 метрів.

Фото Анастасії Сироткиної / POOL / УНІАН