Янукович продовжує плутати поетів
Цього разу - з Кощеєм
Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переплутав прізвище радянського поета Павла Беспощадного, назвавши його Павлом Безсмертним.
Вчора в Донецьку, виступаючи на церемонії урочистого відкриття стадіону «Донбас Арена» він закінчив свій вітальний виступ рядками вірша радянського поета Павла Беспощадного:
«И нет земли прекрасней, вдохновенней, Где все творцом-народом создано. Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано».
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени.
И никому поставить не дано».При цьому В. Янукович назвав поета іншим прізвищем: «І закінчити свій виступ я хочу словами нашого славного земляка Павла Безсмертного», прочитавши потім відомі віршовані рядки.
Довідка УНІАН. Павло Григорович Беспощадний (справжнє прізвище Іванов) - український радянський поет. Народився 29 червня (11 липня) 1895 року в селі Всеславль Смоленської губернії. У 1907-1917 роках працював шахтарем на Донбасі, учасник Громадянської війни. Перші вірші надрукував 1924 року в горлівській газеті «Кочегарка».