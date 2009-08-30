Янукович продовжує плутати поетів

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переплутав прізвище радянського поета Павла Беспощадного, назвавши його Павлом Безсмертним.

Вчора в Донецьку, виступаючи на церемонії урочистого відкриття стадіону «Донбас Арена» він закінчив свій вітальний виступ рядками вірша радянського поета Павла Беспощадного:

«И нет земли прекрасней, вдохновенней, Где все творцом-народом создано. Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано». При цьому В. Янукович назвав поета іншим прізвищем: «І закінчити свій виступ я хочу словами нашого славного земляка Павла Безсмертного», прочитавши потім відомі віршовані рядки.

Довідка УНІАН. Павло Григорович Беспощадний (справжнє прізвище Іванов) - український радянський поет. Народився 29 червня (11 липня) 1895 року в селі Всеславль Смоленської губернії. У 1907-1917 роках працював шахтарем на Донбасі, учасник Громадянської війни. Перші вірші надрукував 1924 року в горлівській газеті «Кочегарка».