Троє людей загинули в ДТП на Хмельниччині
12:39, 30 серпня 2009Разное
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Автомобіль перекинувся
Біля села Ярославка Летичівського району Хмельницької області на автошляху Меджибіж-Ярославка водій легкового автомобіля не впорався з керування, з’їхав у кювет та перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, ще одна з травмами у тяжкому стані госпіталізована.
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