Троє людей загинули в ДТП на Хмельниччині

Біля села Ярославка Летичівського району Хмельницької області на автошляху Меджибіж-Ярославка водій легкового автомобіля не впорався з керування, з’їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, ще одна з травмами у тяжкому стані госпіталізована.