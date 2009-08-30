Розпочався традиційний Ноттінгхілський карнавал у Лондоні

У Лондоні відкрився найбільший в Європі щорічний Ноттінгхілський карнавал вихідців з країн Карибського басейну. У 51-му за ліком карнавалі візьме участь більше півтора мільйона людей. Про це повідомляє радіо "Свобода".

Традиція карнавалу походить з культури негритянських жителів колишніх британських колоній на островах Карибського басейну. Це барвиста костюмована і театралізована хода музичних оркестрів, танцюристів і персонажів фольклору народів Вест-Індії. Назву карнавалові дав лондонський район Ноттінг-хілл, який колись населяли іммігранти з колишніх карибських колоній.

На карнавал приходять не тільки представники етнічних меншин, а й корінні лондонці, для яких ця подія стала частиною культурного життя столиці. Зазвичай, карнавал проходить в останню неділю серпня і наступний за нею додатковий вихідний – «бенк холідей». Більше півстоліття в Ноттінг-хіллі два дні веселяться жителі британської столиці, прощаючись з безтурботним літом.